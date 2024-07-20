Вночі росіяни вдарили по українській залізниці: які наслідки

Вночі проти 20 липня російська окупаційна армія здійснила атаку на залізницю в Харківській області. Травми отримали четверо залізничників. Також ушкоджено будівлі та рухомий склад.

Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Зазначається, що через наслідки ударів була ушкоджена контактна мережа на виїзді з Харкова, а також поїзди №63 і №719 сполученням "Київ-Харків очікували на усунення наслідків. В "УЗ" зауважують, що вночі рух поновили, поїзди прямують до столиці. Окрім того, затримується "Інтерсіті" до Краматорська.

"Залізничники зібрали всю інформацію про пересадки пасажирів. Частину пасажирів очікуватимуть їхні поїзди, частину для швидкості та зручності будуть відвезені резервними мікроавтобусами", - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами. Силами ППО знищено 13 БпЛА. Ракети "приземлити" не вдалося.

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