Вночі росіяни здійснили дві атаки БпЛА на Одесу: що відомо про влучання і потерпілих

Вночі проти четверга, 25 січня, російські окупаційні війська здійснили дві атаки безпілотниками Shahed по Одесі. Сили ППО знищили десять дронів. Втім, є влучання та падіння збитих БпЛА.

Про це розповів керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Один з дронів влучив у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси. Виникла пожежа. Внаслідок "прильоту" пошкоджено кілька квартир. Одна людина отримала опіки, її шпиталізували.

Ще один уражений дрон в падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі в Приморському районі міста. Також, за словами Кіпера, у цьому ж житловому кварталі впав ще один БпЛА. Вибуховою хвилею було пошкоджено навколишні будинки, вщент вигорів запаркований у дворі автомобіль. Постраждало чотири людини. Вони будуть лікуватися амбулаторно.

Крім того, один безпілотник впав біля багатоповерхівки у Приморському районі. На місці працювали вибухотехніки, адже не було детонації.

Росіяни поцілили у складське приміщення меблевого комбінату в промисловому районі Одеси. На місці "прильоту" виникла палахнула пожежа. Потерпів чоловік, що поруч проїжджав на велосипеді. Ударною хвилею його скинуло на землю. Він отримав поранення уламками різних предметів, що розліталися від вибуху.

На Одещині двічі лунала повітряна тривога, пов'язана із небезпекою ворожих БпЛА: перша тривала 20:19 - 21:41, а друга - 22:53 - 23:42.