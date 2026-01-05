- Дата публікації
Вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її: експерт пояснив причину
Експерт Валерій Боровик наголосив, що погода більше заважає українській ППО збивати цілі, аніж росіянам запускати їх.
Вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її через погоду.
Про це в етері КИЇВ24 заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик.
«Ворогу потрібні точні ураження, а погодні умови дійсно заважають із досягненням цієї цілі», — пояснив він.
Водночас експерт наголосив, що погода більше заважає українській ППО збивати цілі, аніж росіянам запускати їх.
Нагадаємо, у ніч проти 5 січня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Пожежу, що виникла після влучання у приватну клініку на Оболоні, рятувальникам вдалося ліквідувати. Під час подальшого обстеження приміщень виявлено тіло людини.