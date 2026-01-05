Вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її: експерт пояснив причину

Авіація РФ

Вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її через погоду.

Про це в етері КИЇВ24 заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик.

«Ворогу потрібні точні ураження, а погодні умови дійсно заважають із досягненням цієї цілі», — пояснив він.

Водночас експерт наголосив, що погода більше заважає українській ППО збивати цілі, аніж росіянам запускати їх.

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Пожежу, що виникла після влучання у приватну клініку на Оболоні, рятувальникам вдалося ліквідувати. Під час подальшого обстеження приміщень виявлено тіло людини.