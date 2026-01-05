ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
377
Час на прочитання
1 хв

Вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її: експерт пояснив причину

Експерт Валерій Боровик наголосив, що погода більше заважає українській ППО збивати цілі, аніж росіянам запускати їх.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Авіація РФ

Авіація РФ

Вночі Росія піднімала авіацію, однак не застосовувала її через погоду.

Про це в етері КИЇВ24 заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик.

«Ворогу потрібні точні ураження, а погодні умови дійсно заважають із досягненням цієї цілі», — пояснив він.

Водночас експерт наголосив, що погода більше заважає українській ППО збивати цілі, аніж росіянам запускати їх.

Нагадаємо, у ніч проти 5 січня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. Пожежу, що виникла після влучання у приватну клініку на Оболоні, рятувальникам вдалося ліквідувати. Під час подальшого обстеження приміщень виявлено тіло людини.

Дата публікації
Кількість переглядів
377
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie