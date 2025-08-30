- Дата публікації
Вночі російська армія масовано атакувала Україну: Польща відреагувала
Польські війська посеред ночі підняли у повітря винищувачі.
Вночі 30 серпня російські війська завдали ракетних і дронових ударів по Україні. Сусідня Польща знову підіймала військову авіацію свою та союзників.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі Х.
“У зв’язку з черговим нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України, у нашому повітряному просторі розпочалися операції польських та союзних ВПС”, - наголосили польські військові.
Зазначається, що у повітря злетіли чергові пари винищувачів. Крім того, було приведено в бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
“Вжиті заходи мають на меті забезпечення безпеки в районах, що межують із загрозливими територіями. Оперативне командування Збройних Сил постійно відстежує поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування”, - наголосили в польському Оперативному командуванні.
Нагадаємо, цієї ночі російська армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Зокрема, вибухи лунали в Івано-Франківській, Волинській, Черкаській, Хмельницькій, Рівненській областях тощо. Під потужним комбінованим ударом було Запоріжжя.
Зауважимо, що для атаки РФ використала кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, що є носіями крилатих ракет великої дальності. Два з них злетіли з авіабази «Енгельс», два - з «Оленьї».