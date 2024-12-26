Вночі російська армія атакувала Україну дронами: скільки БпЛА вдалось збити

У чотирьох регіонах країни сталися вибухи.
Вночі проти 26 грудня російська окупаційна армія атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Сили ППО знищили 20 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів було локаційно втрачені. Минулося без негативних наслідків, наголошують в Командуванні.
Зазначається, що окупанти атакували безпілотниками із напрямків Орла та Міллерово, що в РФ.
Як повідомлялося, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. У низці областей на півночі було оголошено повітряну тривогу.
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