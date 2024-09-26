Вночі російська армія вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки цілей вдалось знищити

Вночі 26 вересня російська армія вдарила по Україні безпілотниками Shahed і різними ракетами. ППО знищила 66 ударних дронів та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські військові атакували Сумську область двома ракетами невстановленого типу із Бєлгородської області. По Одещині загарбники вдарили чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69, які випустили з з акваторії Чорного моря. Крім того, Україну атакували 78 ударних БпЛА. Дрони летіли з районів Приморсько-Ахтарська, Орела та Курська.

Сили ППЛ збили чотири ракети Х-59/69 та 66 ударних БпЛА. Також вісім безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Один – повернувся до РФ. Станом на 09:00 один дрон залишається в повітряному просторі України.

"Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Івано-Франківській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській областях", - повідомило Командування ПС.

Як повідомлялося, вночі до України залетіли групи ворожих безпілотників з кількох напрямків.

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