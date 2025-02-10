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Вночі російська армія вдарила "Шахедами": скільки дронів вдалося збити силам ППО

Вночі російська армія вдарила "Шахедами": скільки дронів вдалося збити силам ППО

Атака "Шахедів". / Фото: ТСН.ua

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Вночі проти 10 лютого російська армія атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили протиповітряної оборони знищили 61 дрон. Крім того, 22 цілі було локаціно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ. 

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 61-го ударного БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях", - поінформували військові. 

Цієї ночі окупанти атакували безпілотниками із напрямків: Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська. Внаслідок ударів дрони постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

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