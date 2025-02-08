Вночі російські війська вдарили дронами по Україні: скільки БпЛА вдалося збити

Вночі проти суботи, 8 лютого, російська армія атакувала 139 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Сили ППО знищили 67 дронів, а 71 БпЛА був локаційно втрачений.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що росіяни атакували дронами із напрямків Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Шаталово. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Київщина.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 67-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях", - повідомили військові.

Як повідомлялося, вночі в Україні літали ворожі дрони. У низці міст та регіонів пролунали вибухи. Зокрема, в Києві та області.

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