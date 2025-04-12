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Вночі російські війська вдарили по Україні дронами: скільки "Шахедів" вдалося збити
У кількох регіонах спрацювали сили протиповітряної оборони.
Вночі проти суботи, 12 квітня, російські війська атакували 88 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 56 з 88 дронів.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни”, - йдеться у повідомленні.
Наслідки російської атаки фіксують у Харківській, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Окрім того, протягом ночі 24 ворожі безпілотники-імітатори було локаційно втрачені.
За інформацією військових, росіяни запускали безпілотники із напрямків Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Як повідомлялося, цієї ночі окупаційна російська армія атакувала Україну безпілотниками. Зокрема, вночі моніторингові канали інформували про вибухи в Одесі, Харкові та Києву.