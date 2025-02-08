Вночі російський дрон влучив в будинок в Сумах: подробиці від влади

Вночі проти суботи, 8 лютого, російський безпілотник влучив у приватний будинок у Сумах. На місці "прильоту" виникла пожежа. Наразі інформації про потерпілих немає.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

З його слів, зараз на місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Фахівці розбирають завали та здійснюють рятувальні роботи.

"Інформація щодо кількості постраждалих та рівня руйнувань наразі уточнюється", - додав чиновник.

Наслідки атаки РФ по Сумах вночі 8 лютого. / Фото: Національна поліція України

Згодом в Сумській обласній військові адміністрації уточнили, що внаслідок атаки росіян було зруйновано оселю. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Як повідомлялося, на Хмельниччині двічі від початку доби гриміли вибухи. Моніторингові пабліки пишуть, що знову було гучно у Старокостянтинові.

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