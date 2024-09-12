Вночі російський "Шахед" наблизився до Хмельницької АЕС: деталі від влади

Під час атаки РФ вночі 12 вересня російський безпілотник Shahed пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції станції.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні під час нічної атаки був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу "Шахед" у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції. Пізніше цей "Шахед" був збитий силами ППО України", - наголосив чиновник.

За словами Тюріна, Росія свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів, аби вони проходили повз атомних об'єктів. Відбувається це вже не вперше, наголосив він.

Як повідомлялося, вночі та зранку 12 вересня в Хмельницькій області сталися вибухи. Зокрема, внаслідок нічної атаки безпілотників виникла пожежа. Окрім того, у регіоні працювали сили ППО.

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