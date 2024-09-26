Вночі російський "Шахед" пролетів на критично низькій висоті біля Рівненської АЕС: подробиці

Вночі 26 вересня зафіксовано проліт ударного російського безпілотника на критично низькій висоті біля промислового майданчику Рівненської АЕС.

Про це повідомив "Енергоатом".

"Вчергове російські війська несуть загрозу ядерній безпеці українських АЕС. Про кожен такий факт "Енергоатом" інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, кілька днів тому до Хмельницької атомної електростанції станції також наближався російський "Шахед".

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