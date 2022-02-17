Вночі - сніг, вдень - дощ: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 18 лютого

Завтра буде хмарно з проясненями.

У п'ятницю, 18 лютого, в Україні буде багато опадів: вночі - сніг, а вдень ітиме дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у більшості областей очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний (на сході країни - південно-західний) 7-12 м/с, вночі в Україні, вдень у західній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°, на Закарпатті та Одещині до 11° тепла. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий сніг, температура протягом доби 2-7° морозу.

У Києві 18 лютого буде хмарно і дощитиме, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.Через сильні пориви вітру у столиці оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

Читайте також: