ДСНС повідомила про наслідки російських ударів по Миколаївщині (фото)

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Сьогодні вранці Миколаївська область зазнала цинічної масованої атаки російських військ, під ударом опинилися промислові об’єкти та фермерське господарство.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За даними ДСНС, під ранок ворог завдав удару по Миколаєву балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Пошкоджено промислову інфраструктуру, виникли пожежі, які рятувальники продовжують ліквідовувати. Станом на тепер інформація про постраждалих відсутня.

Крім того, повідомляється що, вночі дрони атакували фермерське господарство в Снігурівській громаді. Внаслідок влучань загорілися складські приміщення. Пожежу локалізовано, жертв і постраждалих немає.

