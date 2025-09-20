ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
214
1 хв

ДСНС повідомила про наслідки російських ударів по Миколаївщині (фото)

Промислова інфраструктура й фермерське господарство стали цілями ворога на Миколаївщині.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки атаки на Миколаївщину

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Сьогодні вранці Миколаївська область зазнала цинічної масованої атаки російських військ, під ударом опинилися промислові об’єкти та фермерське господарство.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

За даними ДСНС, під ранок ворог завдав удару по Миколаєву балістичними ракетами та дронами-камікадзе. Пошкоджено промислову інфраструктуру, виникли пожежі, які рятувальники продовжують ліквідовувати. Станом на тепер інформація про постраждалих відсутня.

Крім того, повідомляється що, вночі дрони атакували фермерське господарство в Снігурівській громаді. Внаслідок влучань загорілися складські приміщення. Пожежу локалізовано, жертв і постраждалих немає.

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Миколаївщину / © ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 20 вересня ворог атакував Хмельницьку область, наслідок чого загинула людина, є пошкодження.

Також повідомлялось про масовану атаку на Дніпро внаслідок якої постраждало 26 осіб, одна особа загинула.

