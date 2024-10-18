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Вночі та зранку на Хмельниччині лунали сильні вибухи: що відомо

Вночі та зранку на Хмельниччині лунали сильні вибухи: що відомо

Вибух. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі та зранку 18 жовтня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області лунали потужні вибухи. В регіоні спрацювали сили ППО. 

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. 

За його інформацією, вночі протиповітряна оборона знищила вісім "Shahed", а зранку - ще сім БпЛА.

"Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", - наголосив чиновник. 

Зауважимо, що вночі і зранку на Хмельниччині кілька разів оголошували тривогу: 23:36 - 01:23; 01:53 - 04:30; 08:40 - 10:22; 10:58 - 11:27. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Зокрема, для Старокостянтинова. 

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала Україну "Шахедами" і невідомими БпЛА. Сили ППО збили 80 ворожих дронів.

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