Вночі та зранку Росія атакувала Україну понад 200 дронами: скільки цілей знищила ППО

Вночі та зранку 16 березня Росія випустила по Україні 211 ударних безпілотників. Основні напрямки ударів припали на Одеську, Запорізьку та Київську області. Силами ППО знищено 194 ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Нетипова ранкова атака БпЛА

За даними військових, атака тривала з 18:00 15 березня. Російські війська запускали безпілотники з напрямків Орла, Курська, Брянська, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованого Криму — району Гвардійського. Понад сотню дронів становили ударні безпілотники типу Shahed.

Особливістю цього обстрілу стала нетипова ранкова атака. Так, противник застосував ударні дрони різних типів у напрямку Київської області.

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними станом на 11:00, українська протиповітряна оборона збила або подавила 194 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Водночас зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА у десяти локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів на 11 локаціях.

У ПС наголосили, що у повітряному просторі залишаються кілька ворожих безпілотників. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Ранкова атака на Київ — що відомо

Раніше ми писали, що у Києві зранку 14 березня оголосили повітряну тривогу. Киян та гостей столиці закликали подбати про власну безпеку й слідкувати за повідомленнями.

Згодом стало відомо, що у Києві зранку 16 березня пролунала серія вибухів. ППО працювала по ворожих цілях. Йшлося про БпЛА поблизу столиці, а пізніше — Київ опинився під загрозою ракетного удару — швидкісна ціль прямувала з Чернігівщини на Київщину. Згодом стало відомо про перші наслідки у Києві. Так, у самому центрі столиці впали уламки БпЛА. На щастя, без пожежі та постраждалих немає.

Як додається, уламки впали у самісінькому центрі столиці. Так, наслідки фіксують у Шевченківському, Соломʼянському та Святошинському районах. За інформацією місцевої влади, минулося без пожеж і постраждалих.