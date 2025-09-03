ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
346
Час на прочитання
1 хв

Вночі та зранку росіяни атакували Хмельниччину: влада повідомила про наслідки

© Associated Press

Вночі та зранку 3 вересня Хмельницьку область атакували російські ракети та дрони. У регіоні спрацювали сили ППО. Є збиття повітряних цілей, але є й пошкодження.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Область сьогодні була атакована ракетами та дронами двічі - вночі та зранку. Працювали сили ППО. Інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило”, - наголосив він.

Наразі відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення.

У міськраді додали, що через наслідки у Хмельницькому громадський транспорт здійснюватиме перевезення пасажирів із відхиленнями у графіках руху та в меншій кількості рухомого складу.

Новина доповнюється
