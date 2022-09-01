Вночі температура повітря знизиться до +5°: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 2 вересня

Погода обіцяє бути мінливо хмарною.
У п'ятницю, 2 вересня, в Україні вночі буде вже доволі прохолодно, проте вдень температура повітря прогріватиметься вище 20°, а у південній частині країни навіть сягатиме 29°.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 2 вересня в країні буде переважно без опадів, лише вдень в більшості західних та Вінницькій областях очікуються помірні дощі, окремі грози, в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях значні дощі. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, у південній частині вночі 12-17°, вдень 24-29°.
2 вересня вдень у Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях через зливи оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 2-3 вересня у північних, центральних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Волинській та Рівненській областях, 2 вересня й у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 2 вересня буде сухо. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°. 2-3 вересня у столиці та області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.
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