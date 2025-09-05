Вночі у Дніпрі оголошували хімічну небезпеку: що відомо (відео)

Дніпро. / © Pixabay

Реклама

Вночі 5 вересня під час повітряної тривоги у Дніпрі їздив автомобіль рятувальників та сповіщав про загрозу хімічної небезпеки. У ДСНС спростували інформацію про таку загрозу.

Про це заявив речник ДСНС області Сергій Ковтонюк у коментарі “Суспільному”.

За його словами, хімічної загрози у Дніпрі немає, а якість повітря відповідає нормам. Усі заходи, які проводили рятувальники, були превентивними.

Реклама

"Хімічної небезпеки немає. Повітря чисте. Були зроблені превентивні заходи, аби уникнути ймовірного ураження населення", - наголосив представник ДСНС.

Зауважимо, вночі Телеграм-канал “Дніпро Оперативний” опублікував відповідне відео. Зазначається, що вночі 5 вересня під час атаки на Слобожанському проспекті рятувальники закликали закрити вікна через хімічну небезпеку.

Дата публікації 11:42, 05.09.25 Кількість переглядів 7 Вночі у Дніпрі після “прильотів” оголосили хімічну загрозу

Нагадаємо, вночі у Дніпрі лунали вибухи. Місто атакували “Шахеди”. Мешканці розповіли, що вибухів було багато. Зранку місцева влада повідомила, що ППО знищила 15 дронів.

Зауважимо, цієї ночі росіяни вдарили по одному з підприємств у місті. Після “прильотів” сталася сильна пожежа. Минулося без загиблих і постраждалих.