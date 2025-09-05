- Дата публікації
Вночі у Дніпрі оголошували хімічну небезпеку: що відомо (відео)
Вночі РФ вдарила по підприємству у Дніпрі. Рятувальники заявляють, що заходи були превентивними.
Вночі 5 вересня під час повітряної тривоги у Дніпрі їздив автомобіль рятувальників та сповіщав про загрозу хімічної небезпеки. У ДСНС спростували інформацію про таку загрозу.
Про це заявив речник ДСНС області Сергій Ковтонюк у коментарі “Суспільному”.
За його словами, хімічної загрози у Дніпрі немає, а якість повітря відповідає нормам. Усі заходи, які проводили рятувальники, були превентивними.
"Хімічної небезпеки немає. Повітря чисте. Були зроблені превентивні заходи, аби уникнути ймовірного ураження населення", - наголосив представник ДСНС.
Зауважимо, вночі Телеграм-канал “Дніпро Оперативний” опублікував відповідне відео. Зазначається, що вночі 5 вересня під час атаки на Слобожанському проспекті рятувальники закликали закрити вікна через хімічну небезпеку.
Нагадаємо, вночі у Дніпрі лунали вибухи. Місто атакували “Шахеди”. Мешканці розповіли, що вибухів було багато. Зранку місцева влада повідомила, що ППО знищила 15 дронів.
Зауважимо, цієї ночі росіяни вдарили по одному з підприємств у місті. Після “прильотів” сталася сильна пожежа. Минулося без загиблих і постраждалих.