ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

Вночі у Дніпрі оголошували хімічну небезпеку: що відомо (відео)

Вночі РФ вдарила по підприємству у Дніпрі. Рятувальники заявляють, що заходи були превентивними.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дніпро.

Дніпро. / © Pixabay

Вночі 5 вересня під час повітряної тривоги у Дніпрі їздив автомобіль рятувальників та сповіщав про загрозу хімічної небезпеки. У ДСНС спростували інформацію про таку загрозу.

Про це заявив речник ДСНС області Сергій Ковтонюк у коментарі “Суспільному”. 

За його словами, хімічної загрози у Дніпрі немає, а якість повітря відповідає нормам. Усі заходи, які проводили рятувальники, були превентивними.

"Хімічної небезпеки немає. Повітря чисте. Були зроблені превентивні заходи, аби уникнути ймовірного ураження населення", - наголосив представник ДСНС.

Зауважимо, вночі Телеграм-канал “Дніпро Оперативний” опублікував відповідне відео. Зазначається, що вночі 5 вересня під час атаки на Слобожанському проспекті рятувальники закликали закрити вікна через хімічну небезпеку.

Нагадаємо, вночі у Дніпрі лунали вибухи. Місто атакували “Шахеди”. Мешканці розповіли, що вибухів було багато. Зранку місцева влада повідомила, що ППО знищила 15 дронів.

Зауважимо, цієї ночі росіяни вдарили по одному з підприємств у місті. Після “прильотів” сталася сильна пожежа. Минулося без загиблих і постраждалих.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie