Вночі у Херсоні окупанти вдалися до "миколаївського сценарію" з ракетами С-300: деталі від Гуменюк

У Херсоні окупаційна армія повернулася до так званого "миколаївського сценарію", застосувавши ракети С-300 по території жилих кварталів міста.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Сьогодні для херсонців норма, коли лунають вибухи і працює ворожа артилерія. Цієї ночі ворог застосував ще й балістичну траєкторію свого озброєння. Так само, як обстрілювався колись Миколаїв з нетиповим використанням С-300, які є зенітними керованими ракетами. Ворог спрямував (С-300 - Ред.) по середмістю Херсона", - розповіла вона.

Окупанти влучили в дитячий садок, зруйнували торговельний центр, пошкодили декілька житлових будинків.

"Ворог, намагаючись компенсувати хоч чимось недоліки артилерійської роботи. Ми б'ємо по їхніх позиціях, змушуємо відкочувати свої важкі артилерійські установки. Але вони намагаються в будь-який спосіб компенсувати", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, Росія запровадила режим держкордону між окупованим Кримом і Херсонщиною. На практиці це означає посилення фільтрації та перевірок на кордоні, аналогічні тим, що діють на перетині з Росією біля Новоазовська.

Читайте також: