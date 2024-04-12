Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо про наслідки

Було знищено два дрони.

У п'ятницю, 12 квітня, в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО ЗСУ знищили два ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. На місцях інциденті працюють всі відповідні служби. Тюрін наголосив, що наразі інформація про загиблих чи травмованих не надходила.

Як повідомлялося, у Хмельницькій області повітряна тривога тривала від 02:00 до 05:29. ПС ЗСУ попереджали про безпілотники у повітряному просторі регіону. Під час тривоги вибухи пролунали на Хмельниччині.

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