Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо про наслідки атаки

Минулося без потерпілих.
Вночі проти 6 червня в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО - збили один російський безпілотник Shahed.
Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
"Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби. Пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС", - наголосив Тюрін.
За його словами, травмованих чи загиблих немає.
Як повідомлялося, вночі Росія вдарила ракетами і безпілотниками по Україні. Зокрема, балістичними ракетами "Іскандер-М" загарбники вдарили по Дніпропетровській області.