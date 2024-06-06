Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо про наслідки атаки

Вночі проти 6 червня в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У небі над регіоном працювала ППО - збили один російський безпілотник Shahed.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби. Пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС", - наголосив Тюрін.

За його словами, травмованих чи загиблих немає.

Як повідомлялося, вночі Росія вдарила ракетами і безпілотниками по Україні. Зокрема, балістичними ракетами "Іскандер-М" загарбники вдарили по Дніпропетровській області.

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