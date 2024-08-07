Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо про наслідки атаки

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 7 серпня в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Сили ППО збили російські безпілотники Shahed. Сталися падіння уламків.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги наші сили ППО в межах області знешкодили чотири ворожих БпЛА типу "Шахед", - йдеться у повідомленні.

За словами керівника ОВА, постраждалих чи травмованих внаслідок нічної атаки немає. Втім, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області. На місці працюють усі відповідні служби, наголосив Тюрін.

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Зокрема, небезпека була для Києва і області.

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