ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
1 хв

Вночі у Харкові пролунала серія вибухів — ЗМІ

У регіоні зафіксовані ворожі ударні безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи / © Associated Press

У Харкові в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Журналісти заявили, що перший вибух пролунав після опівночі.

Пізніше у місті було чутно ще кілька вибухів.

Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники на Харківщині тримать курс на Мерефу.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе «Шахед» китайську антену супутникової навігації.

Дата публікації
Кількість переглядів
103
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie