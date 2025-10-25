- Дата публікації
Вночі у Харкові пролунала серія вибухів — ЗМІ
У регіоні зафіксовані ворожі ударні безпілотники.
У Харкові в ніч проти 25 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Журналісти заявили, що перший вибух пролунав після опівночі.
Пізніше у місті було чутно ще кілька вибухів.
Повітряні сили повідомили, що ворожі безпілотники на Харківщині тримать курс на Мерефу.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що українські фахівці виявили на збитому над Україною дроні-камікадзе «Шахед» китайську антену супутникової навігації.