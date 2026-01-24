ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
53
1 хв

Вночі у Харкові пролунали вибухи

Місто перебуває під атакою ударних безпілотників.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Харкові

Вибухи пролунали у Харкові / © Getty Images

У Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.

«Ворог завдав удару БпЛА типу „Шахед“ по Індустріальному району Харкова», — йдеться у повідомленні.

Він уточнив про влучання ворожого БпЛА «Шахед» по місту, а також попередив про ще кілька БпЛА у напрямку міста.

Пізніше Терехов додав, що попередньо під атакою Індустріальний район міста.

В свою чергу моніторингові канали повідомляють про масовану атаку безпілотників на регіони України.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 24 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.

