- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі у Харкові пролунали вибухи
Місто перебуває під атакою ударних безпілотників.
У Харкові в ніч проти 24 січня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні очільника міста Ігоря Терехова.
«Ворог завдав удару БпЛА типу „Шахед“ по Індустріальному району Харкова», — йдеться у повідомленні.
Він уточнив про влучання ворожого БпЛА «Шахед» по місту, а також попередив про ще кілька БпЛА у напрямку міста.
Пізніше Терехов додав, що попередньо під атакою Індустріальний район міста.
В свою чергу моніторингові канали повідомляють про масовану атаку безпілотників на регіони України.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 24 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що надзвичайники вивели 16 людей з охопленої вогнем 16-поверхівки у Дніпрі після атаки ворожого дрона.