Укрaїнa
105
1 хв

Вночі у Харкові пролунав вибух

Перед вибухом фіксували рух БпЛА у напрямку міста.

Ігор Бережанський
Безпілотник Shahed

Безпілотник Shahed / © Associated Press

В ніч проти 10 січня у Харкові пролунав вибух під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.

«У Харкові було чути вибух», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА у напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі в ніч проти 10 січня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

105
