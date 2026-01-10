Вночі у Харкові пролунав вибух

Безпілотник Shahed / © Associated Press

Реклама

В ніч проти 10 січня у Харкові пролунав вибух під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.

«У Харкові було чути вибух», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Перед вибухом Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА у напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі в ніч проти 10 січня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.