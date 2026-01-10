- Дата публікації
Вночі у Харкові пролунав вибух
Перед вибухом фіксували рух БпЛА у напрямку міста.
В ніч проти 10 січня у Харкові пролунав вибух під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.
«У Харкові було чути вибух», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухом Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про рух БпЛА у напрямку міста.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі в ніч проти 10 січня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 10 січня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.