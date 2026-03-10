Вибух пролунав у Харквоі / © Getty Images

У Харкові в ніч проти 10 березня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Харкові було чутно вибух», — йдеться у повідомленні.

Очільник Харкова Ігор Терехов заявив, що влучання ворожого БпЛА було зафіксовано у Холодногірському районі міста.

«У Холодногірському районі влучання ворожого дрону „шахед“», — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються наслідки атаки.

Перед вибухом у Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія може активніше застосовувати модернізовані дрони «шахед» із реактивними двигунами.