Укрaїнa
82
Вночі у Харкові пролунав вибух — ЗМІ

Військові попереджали про загрозу ворожих безпілотників.

Ігор Бережанський
Вибух пролунав у Харквоі

Вибух пролунав у Харквоі / © Getty Images

У Харкові в ніч проти 10 березня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Харкові було чутно вибух», — йдеться у повідомленні.

Очільник Харкова Ігор Терехов заявив, що влучання ворожого БпЛА було зафіксовано у Холодногірському районі міста.

«У Холодногірському районі влучання ворожого дрону „шахед“», — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються наслідки атаки.

Перед вибухом у Повітряних силах повідомили про рух ворожих безпілотників в Харківській області.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія може активніше застосовувати модернізовані дрони «шахед» із реактивними двигунами.

