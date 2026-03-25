Вночі у Харкові та Чернігові пролунала серія вибухів: які наслідки

Наразі наслідки атаки уточнюються.

Ігор Бережанський
У Харкові пролунали вибухи

У Харкові пролунали вибухи / © Getty Images

У Харкові в ніч проти 25 березня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.

Він заявив, що було зафіксовано влучання ворожих БпЛА у двох районах міста.

«Маємо влучання двох БпЛА типу „Шахед“ в Основʼянському та Новобаварському районах міста», — йдеться у повідомленні.

Крім того, він додав, що наразі наслідки атаки уточнюються.

Також про вибух у Чернігові повідомили кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли про рух ворожих БпЛА у напрямку Харкова та Чернігова.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.

