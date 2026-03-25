- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі у Харкові та Чернігові пролунала серія вибухів: які наслідки
Наразі наслідки атаки уточнюються.
У Харкові в ніч проти 25 березня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив міський очільник Ігор Терехов.
Він заявив, що було зафіксовано влучання ворожих БпЛА у двох районах міста.
«Маємо влучання двох БпЛА типу „Шахед“ в Основʼянському та Новобаварському районах міста», — йдеться у повідомленні.
Крім того, він додав, що наразі наслідки атаки уточнюються.
Також про вибух у Чернігові повідомили кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах повідомляли про рух ворожих БпЛА у напрямку Харкова та Чернігова.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 25 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що внаслідок влучання російського дрона-камікадзе типу Shahed у центрі Вінниці загинула людина.