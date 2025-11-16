ТСН у соціальних мережах

19
Вночі у Харкові та Сумах пролунали вибухи

Ворог атакує міста ударними безпілотниками.

Ігор Бережанський
Вибух пролунали у Харкові та Сумах

Вибух пролунали у Харкові та Сумах / © Getty Images

У Харкові та Сумах в ніч проти 16 листопада пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

За даними видання, перші звуки вибухів місцеві мешканці почули після першої години ночі.

Повітряні сили напередодні попереджали про можливу загрозу ударів БпЛА по Харківській та Сумській областях.

Крім того, моніторингові ресурси повідомили про рух групи ударних безпілотників у напрямку Дніпропетровської області з боку Харківщини.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 16 листопада атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунало кілька серій вибухів під час повітряної тривоги.

