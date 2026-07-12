Вночі у кількох великих обласних центрах пролунали вибухи: що сталося

Обстріл України / © Getty Images

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У ніч проти 12 липня під час атаки російських ударних безпілотників серії вибухів пролунали у Дніпрі, Кам’янському та Харкові.

Про це повідомляють Суспільне та міський голова Харкова Ігор Терехов.

За інформацією журналістів Суспільного, після третьої години ночі вибухи пролунали у Дніпрі та Кам’янському.

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Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що у Дніпрі ворог завдав удару по підприємству харчової промисловості.

Своєю чергою Ігор Терехов повідомив про влучання російських безпілотників у Шевченківському та Київському районах Харкова.

Наразі інформація про масштаби руйнувань, можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 12 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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Ми раніше інформували, що російські окупаційні війська здійснили подвійну атаку на заправну станцію у Шевченківському районі Харкова.

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