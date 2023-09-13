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Вночі у Криму сталася атака на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Вночі у Криму сталася атака на Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе

На мешканців Криму чекала тривожна ніч проти 13 вересня 2023 року / Фото: соцмережі

На ньому ремонтують російські кораблі.

У ніч проти 13 вересня 2023 року атакували Севастопольський морський завод імені Орджонікідзе

Очільник окупаційної "влади" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в результаті удару постраждали, за попередніми даними, 24 особи, зокрема, чотири перебувають у стані середньої тяжкості. 

Севморзавод - це суднобудівний Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе, на якому будують і ремонтують кораблі Чорноморського флоту Росії. Пожежа розпочалася на південному майданчику заводу

Близько 6:14 місцеві жителі знову повідомили про звуки вибухів у Криму, у центрі Севастополя. 

Також у Криму пролунав новий вибух: місцеві жителі висипалися на вулицю, вили сирени. 

До того ж місцеві жителі повідомили про стрілянину та чимало диму у Севастополі. 

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня 2023 року у Москві пролунали вибухи і спалахнула пожежа поблизу Останкінської вежі

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Дата публікації
Перегляди
1712
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