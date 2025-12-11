ТСН у соціальних мережах

Вночі у Львівській області дрон влучив у будинок: що відомо

Попередження про загрозу БпЛА на Львівщині не надходило.

Поліція.

Поліція.

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 11 грудня, близько 04:00 у селі Сокільники Львівської області дрон влучив у житловий будинок. Стався вибух.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

“Поліція Львівщини працює на місці влучання дрона по будинку. Повідомлення про вибух у приватному будинку у селі Сокільники надійшло до поліції близько 04:00”, - йдеться у повідомленні пресслужби.

Минулося без постраждалих, наголошують у поліції. Внаслідок атаки пошкоджено дах, фасад та кілька житлових приміщень будинку.

Зауважимо, офіційного попередження про загрозу БпЛА в регіоні не надходило. Цієї ночі на території Львівщини повітряну тривогу не оголошували. Остання - тривала менше години вночі проти 7 грудня.

Поліція поки не повідомляє, який саме безпілотник став причиною інциденту.

Нагадаємо, під час атаки вночі 6 грудня армія РФ вдарила ракетами і дронами по Львівській області. Росіяни атакували критичну інфраструктуру. Також через обстріл загорівся житловий будинок селі Сілець Шептицького району. Постраждали двоє людей.

