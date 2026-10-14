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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вночі у обласному центрі на заході України пролунали вибухи: місто атакують ворожі БпЛА

Офіційної інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Реактивний БпЛА

Реактивний БпЛА / © Defence express

У Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, протягом ночі російські війська кілька разів атакували місто ударними безпілотниками, через що в Луцьку лунали вибухи.

Також у місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про можливу атаку на ТРЦ «Адреналін» та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок влучання у складське приміщення.

Наразі офіційних підтверджень щодо місць влучань, масштабів руйнувань і наявності постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому в ніч проти 14 жовтня внаслідок російської атаки виникла пожежа в одному з житлових будинків.

Ми раніше інформували, що Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на захід України, вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.

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