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Вночі у обласному центрі на заході України пролунали вибухи: місто атакують ворожі БпЛА
Офіційної інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
У Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За попередніми даними, протягом ночі російські війська кілька разів атакували місто ударними безпілотниками, через що в Луцьку лунали вибухи.
Також у місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про можливу атаку на ТРЦ «Адреналін» та об’єкти енергетичної інфраструктури.
Крім того, місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок влучання у складське приміщення.
Наразі офіційних підтверджень щодо місць влучань, масштабів руйнувань і наявності постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому в ніч проти 14 жовтня внаслідок російської атаки виникла пожежа в одному з житлових будинків.
Ми раніше інформували, що Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на захід України, вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.