Вночі у обласному центрі на заході України пролунали вибухи: місто атакують ворожі БпЛА

Реактивний БпЛА / © Defence express

Реклама

У Луцьку в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Реклама

За попередніми даними, протягом ночі російські війська кілька разів атакували місто ударними безпілотниками, через що в Луцьку лунали вибухи.

Реклама

Також у місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про можливу атаку на ТРЦ «Адреналін» та об’єкти енергетичної інфраструктури.

Крім того, місцеві пабліки пишуть про пожежу внаслідок влучання у складське приміщення.

Наразі офіційних підтверджень щодо місць влучань, масштабів руйнувань і наявності постраждалих не надходило. Інформація уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому в ніч проти 14 жовтня внаслідок російської атаки виникла пожежа в одному з житлових будинків.

Реклама

Ми раніше інформували, що Росія випробовує нові реактивні дрони для атак на захід України, вони пролетіли рекордні 880 кілометрів і дісталися Львівщини та Волині.

Новини партнерів