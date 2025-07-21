Вночі у Рівненській і Чернівецькій областях сталися вибухи: що відомо

Ракетний удар. / © Associated Press

Реклама

Вночі 21 липня під час російської атаки у Рівненській та Чернівецькій областях під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У регіонах спрацювали сили ППО.

Про це повідомили керівники обласних військових адміністрацій Олександр Коваль і Руслан Запаранюк.

На Рівненщині від опівночі тричі оголошували тривогу. Під час однієї сталися вибухи - спрацювали сили ППО. Повітряну ціль ворога було знешкоджено.

Реклама

"Внаслідок масованої нічної атаки на Україну на Рівненщині поранень людей та руйнувань інфраструктури не зафіксували", - розповів чиновник.

На Буковині також протягом ночі тричі лунали сирени. Під час повітряної тривоги було знищено російську крилату ракету, уламки якої впали за межами населених пунктів.

"За оперативною інформацією сил ППО минулося без жертв і руйнувань", - повідомив очільник ОВА Руслан Запаранюк.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія вдарила ракетами і дронами по Україні. Найбільше від удару дронів і ракет постраждали Київ, Івано-Франківська та Харківська області. Загинули дві людини.

Реклама

За інформацією Повітряних сили вночі росіяни запустили 450 дронів і ракет. Зокрема, п’ять аеробалістичних ракет Х-47 М2 "Кинджал". Українська протиповітряна оборона знищила 224 засоби повітряного нападу.

Дата публікації 10:09, 21.07.25 Кількість переглядів 83 Атака на Лук’янівку: людей у метро накрила хмара пилюки