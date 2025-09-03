ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1203
1 хв

Вночі у Рівненській області сталися вибухи: що відомо про атаку

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вночі у Рівненській області сталися вибухи: що відомо про атаку

© Associated Press

Цієї ночі Рівненська область зазнала масованої повітряної атаки. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити ворожі цілі.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

“Завдяки професійним діям сил ППО вдалося знешкодити чимало ворожих цілей. На місці вже працюють представники Сил безпеки та оборони”, - додав він.

За попередньою інформацією, наголосив чиновник, люди та інфраструктура не постраждали.

