Вночі у Сумах пролунали вибухи
Місто атакували ворожі ударні безпілотники.
У Сумах в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили попередили, що у напрямку міста рухались ворожі ударні безпілотники.
Раніше повідомлялося, що ворог завдав масованого удару по Харкову.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.