ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Вночі у Сумах пролунали вибухи

Місто атакували ворожі ударні безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Сумах

Вибухи пролунали у Сумах / © Associated Press

У Сумах в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили попередили, що у напрямку міста рухались ворожі ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав масованого удару по Харкову.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie