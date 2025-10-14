Вночі у Сумах пролунали вибухи

Вибухи пролунали у Сумах / © Associated Press

У Сумах в ніч проти 14 жовтня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Сумах було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили попередили, що у напрямку міста рухались ворожі ударні безпілотники.

Раніше повідомлялося, що ворог завдав масованого удару по Харкову.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 14 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.