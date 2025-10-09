- Дата публікації
Вночі у Сумах пролунали вибухи — ЗМІ
Місто атакували ворожі ударні безпілотники.
У Сумах в ніч проти 9 жовтня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це інформує Суспільне, з посиланням на в.о. Міського голови Артема Кобзаря.
«У Сумах знову пролунало кілька вибухів, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомляють, що Суми атакували ворожі БпЛА Італмас.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що сдень, 9 жовтня, у Сумах сталося кілька потужних вибухів. Від ранку в Сумському районі триває повітряна тривога.