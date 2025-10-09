ТСН у соціальних мережах

Вночі у Сумах пролунали вибухи — ЗМІ

Місто атакували ворожі ударні безпілотники.

Вибухи пролунали у Сумах

Вибухи пролунали у Сумах / © Getty Images

У Сумах в ніч проти 9 жовтня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформує Суспільне, з посиланням на в.о. Міського голови Артема Кобзаря.

«У Сумах знову пролунало кілька вибухів, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що Суми атакували ворожі БпЛА Італмас.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що сдень, 9 жовтня, у Сумах сталося кілька потужних вибухів. Від ранку в Сумському районі триває повітряна тривога.

