У Сумах пролунав вибух / © Associated Press

У Сумах в ніч проти 11 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Сумах було чутно вибух», — інформує видання, з посиланням на власних кореспондентів.

У місті на момент вибуху була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих обстрілів.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару росіян по дитячому садку в Сумах загинули працівниці цього дошкільного закладу — 45-річна Лариса Гордієнко та 48-річна Тамара Ясенова.

Ми раніше інформували, що російські війська здійснили атаку безпілотником по Ковпаківському району міста Суми.

