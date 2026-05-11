- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі у Сумах пролунав вибух — ЗМІ
Вибух пролунав під часм повітряної тривоги.
У Сумах в ніч проти 11 травня пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Сумах було чутно вибух», — інформує видання, з посиланням на власних кореспондентів.
У місті на момент вибуху була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих обстрілів.
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару росіян по дитячому садку в Сумах загинули працівниці цього дошкільного закладу — 45-річна Лариса Гордієнко та 48-річна Тамара Ясенова.
Ми раніше інформували, що російські війська здійснили атаку безпілотником по Ковпаківському району міста Суми.
Коментарі
Сортувати: