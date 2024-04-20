Вночі у Запоріжжі лунали вибухи: РФ вдарила ракетами

Вночі проти суботи, 20 квітня, у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. Під час повітряної тривоги російська окупаційна армія завдала ракетних ударів.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Російські терористичні війська знов атакували ракетами промислову інфраструктуру Запоріжжя", - наголосив керівник ОВА.

За словами Федорова, потерпілих немає. Наразі дані щодо російської атаки уточнюються.

Секретар міськради Анатолій Куртєв підтвердив нічну ракетну атаку на Запоріжжя. Міські служби обстежують житловий квартал, наголошує він.

"Внаслідок ворожого удару було ушкоджено обʼєкт інфраструктури. За попередньою інформацією, люди та житлові будинки не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Одесі від самого ранку гриміли вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

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