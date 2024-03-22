Вночі в Хмельницькій області лунали потужні вибухи: які наслідки ударів РФ

Вночі 22 березня російські війська завдали ударів по Хмельницькій області. Під час повітряної тривоги, що тривала майже шість годин, від 01:01 до 07:00, сталися вибухи.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Чергова атака ворога по Хмельниччині. На жаль, маємо поранених та одну загиблу. Під завалами шукаємо людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури, житлові будинки.

Відомо, що внаслідок російської атаки у Шепетівській громаді пошкоджено обʼєкти критичної інфраструктури. За словами, міського голови Віталія Бузиля, жертв немає.

"Ремонтні бригади працюють над відновленням електро та водопостачання. Школи та садочки переведено на дистанційний режим. Тож зберігаємо спокій, і не ігноруємо повітряних тривог", - наголосив чиновник.

Нагадаємо, вночі Росія вдарила по Хмельницькому. Міський голова Олександр Симчишин повідомив, що є загиблі і постраждалі серед цивільних.

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