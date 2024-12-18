Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо про атаку

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти 18 грудня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи. Російські безпілотники атакували область.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

№Сьогодні вночі наші сили ППО в межах Хмельницької області збили два БпЛА типу "Шахед", - повідомив чиновник.

З його слів, інформації щодо травмованих чи пошкодження майна не надходило.

Як повідомлялося, цієї ночі безпілотники знову надокучали українцям. В багатьох областях України була оголошена тривога.

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