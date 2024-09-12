Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: які наслідки атаки

Вночі проти 12 серпня у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні чиновника.

Зазначається, що внаслідок російського обстрілу виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції. Наразі на місці працюють рятувальники.

Як повідомлялося, росіяни атакували Київ безпілотниками. Це вже сьомий обстріл столиці від початку вересня. Повітряну тривогу оголошували тричі і сумарно тривала близько двох годин.

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