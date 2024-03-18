Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: які наслідки атаки БпЛА

В регіоні знищено один дрон.

Вночі проти понеділка, 18 березня в Хмельницькій області пролунали вибухи під час повітряної тривоги. В регіоні сили ППО збили російський безпілотник.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", в межах області сили ППО ЗСУ знешкодили один БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

За його словами, внаслідок атаки постраждала жителька області 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Загрози її життю немає.

Крім того, внаслідок падіння уламків збитого "Шахеда" пошкоджено приватний будинок.

Як повідомлялося, на Хмельниччині під час повітряної тривоги, яка тривала від 22:38 до 23:09, прогриміли вибухи. ПС попереджали про загрозу БпЛА.

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