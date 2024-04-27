Вночі в Івано-Франківській області сталися вибухи: що відомо

Вночі проти суботи, 27 квітня, в Івано-Франківській області було чути звуки вибухів. Армія Російської Федерації атакувала Прикарпаття.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Ворог знову завдав масованого удару по мирних містах. На Прикарпатті ціллю став об’єкт критичної інфраструктури. Унаслідок удару виникла пожежа, до ліквідації якої були залучені відповідні служби", - наголосила керівниця ОВА.

За її словами, минулося без постраждалих внаслідок російської атаки а Івано-Франківщині.

Слід зазначити, що вночі на Прикарпатті двічі лунали сирени: 22:57 - 23:59 та 03:57 - 06:01. В області вибухи було чути під час першої повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі 27 квітня окупанти завдали комбінованого удару по Україні ракетами різних типів. Зокрема, РФ запустила "Кинджали", "Калібри" і авіаційні ракети.

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