Вночі в Ізмаїлі пролунали вибухи
Місто знаходиться під атакою ворожих ударних безпілотників.
У ніч проти 17 березня в Ізмаїлі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«В Ізмаїлі було чути вибухи», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.
Перед вибухами повітряні сили повідомили про кілька груп БпЛА у напрямку міста.
За інформацією моніторингових каналів, Ізраїль атакує до 25 російських ударних безпілотників.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакували Запорізький район, внаслідок чого було поранено чотирьох людей, серед яких двоє дітей.
Ми раніше інформували, що російська армія завдала масованого удару по Одесі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури.