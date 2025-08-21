Вночі в Хмельницькій області сталися вибухи: що відомо

Вибух. / © Associated Press

Сьогодні вночі в Хмельницькій області сталися вибухи під час атаки РФ. У регіоні спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Під час сьогоднішньої нічної атаки силами ППО ЗСУ було знищено одну крилату ракету, два безпілотники типу "Shahed" та сім БПЛА було локаційно втрачено”, - наголосив він.

Зі слів чиновника, інформація щодо руйнувань, травмованих чи загиблих не надходила.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ здійснила масовану атаку по Україні. Під час атаки було застосовано 614 безпілотників і ракет. Сили протиповітряної оборони знешкодили 577 повітряних цілей ворога. Зафіксовано влучання ракет та дронів на 11 локаціях. Ще на трьох локаціях — падіння збитих (уламки) цілей.