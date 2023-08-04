Вночі в Криму пролунали вибухи, у Феодосії частково зникло світло (відео)

Повідомляється про роботу ППО у Феодосії.

Вночі, 4 серпня, в окупованому Криму пролунали вибухи в районі міста Феодосія.

Про це інформують місцеві телеграм канали.

Зокрема, повідомляється про роботу ворожої ППО.

Місцеві жителі повідомляють про зникнення світла на деяких вулицях Феодосії після серії вибухів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають.

Крім того, ми раніше інформували, що в окупованому Криму 2 серпня пролунали вибухи у Сімферополі та в районі населених пунктів Гвардійське та Новофедорівка, де розташовані військові аеродроми.

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