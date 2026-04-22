Вночі в Одесі пролунала серія вибухів: що сталося
Повідомляється про атаку БпЛА на місто.
В Одесі в ніч проти 22 квітня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Кореспонденти видання повідомляють, що вибухи у місті почали чути після 5 години ранку.
Перед вибухами командування Повітряних сил повідомило про загрозу даних БпЛА для Одеси і закликало перебувати у безпечних місцях.
Крім того, моніторингові канали повідомляють про кілька груп БпЛА, які рухаються у напрямку міста.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 22 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.