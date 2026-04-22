Укрaїнa
356
1 хв

Вночі в Одесі пролунала серія вибухів: що сталося

Повідомляється про атаку БпЛА на місто.

Ігор Бережанський
Вибухи пролунали в Одесі / © Associated Press

В Одесі в ніч проти 22 квітня пролунала серія вибухів під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Кореспонденти видання повідомляють, що вибухи у місті почали чути після 5 години ранку.

Перед вибухами командування Повітряних сил повідомило про загрозу даних БпЛА для Одеси і закликало перебувати у безпечних місцях.

Крім того, моніторингові канали повідомляють про кілька груп БпЛА, які рухаються у напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 22 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія адаптує тактику під світовий дефіцит ракет-перехоплювачів, намагаючись виснажити нашу систему ППО цілодобовими атаками.

