Вночі в Одесі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА

Повітряні сили попереджали про наближення ударних безпілотників.

В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 12 грудня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

У повідомленні вказується, що вибухи пролунали після другої години ночі.

Перед цим Повітряні сили повідомили, що на південь Одещини прямують ворожі ударні безпілотники.

«Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини», — йдеться у повідомленні.

Пізніше моніторингові канали повідомили, що ворог намагався завдати ударів по обʼєктах енергетики.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 12 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

