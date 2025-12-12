- Дата публікації
-
Вночі в Одесі пролунали вибухи: місто атакували БпЛА
Повітряні сили попереджали про наближення ударних безпілотників.
В Одесі в ніч проти 12 грудня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
У повідомленні вказується, що вибухи пролунали після другої години ночі.
Перед цим Повітряні сили повідомили, що на південь Одещини прямують ворожі ударні безпілотники.
«Ворожі ударні БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на південь Одещини», — йдеться у повідомленні.
Пізніше моніторингові канали повідомили, що ворог намагався завдати ударів по обʼєктах енергетики.
Раніше повідомлялося, що у Кременчуці пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги через загрозу БпЛА та балістичного озброєння.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 12 грудня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.