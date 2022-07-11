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Вночі в окупованому Мелітополі знову лунали вибухи

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Вночі в окупованому Мелітополі знову лунали вибухи

В окупованому Мелітополі в Запорізькій області невідомі месники не дають спокою окупантам.

Цієї ночі в місті знову лунали вибухи.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Цієї ночі в Мелітополі пролунали 2 вибухи з різницею в 20 хвилин. Це розпочалося о 2:30.  Вибухи були на півночі Мелітополя. Зараз з'ясовуємо інформацію, що саме відбулося, але точно зруйноване щось рашистське, яке розташоване на території міста. Ми чітко розуміємо, скільки військових баз є в Мелітополі, і що їх треба ліквідувати тим чи іншим чином. Що стосується ситуації в місті, то вона ускладнюється після обстрілу військової бази і активізації Сил супротиву та ЗСУ. Рашисти почали вести справжній терор у Мелітополі - просто блокують людей, забороняють виїздити з міста та заїзжати до міста", - розповів Федоров.

Він додав, що незважаючи на труднощі, зв'язок з жителями міста підтримується у цілодобовому режимі.

Нагадаємо, 3 липня ЗСУ завдали потужних ударів по військовій базі окупантів у Мелітополі. Було знищено чимало особового складу загарбників та їхньої техніки.

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